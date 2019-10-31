Advierte PC por fuertes vientos

Con la entrada del frente frío número 8 de la temporada invernal 2019-2020, la temperatura se bajó hasta los 4 grados centígrados sobre cero y se advierte de fuertes rachas de viento sobre todo este jueves.

Carlos Flores Diego, que asumiera esta semana la dirección de Protección Civil, dijo que se envió boletín para prevenir a la comunidad por estas condiciones.

La lluvia se ha hecho presente desde este martes y se esperaba que para jueves y viernes no lloviera; sin embargo, es mero pronóstico que puede cambiar.

El frío se ha retardado este año y apenas este día las temperaturas han descendido hasta los 4 grados sobre cero.

En relación con las rachas de viento de acuerdo al pronóstico estas podrían ser más intensas que las de los últimos días en los que se han presentado en la entrada de los frentes 5, 6 y 7 en las que alcanzaron los 65 kilómetros por hora y en esta ocasión podrían alcanzar hasta los 75 kilómetros por hora.

Los vientos que se presentan con la entrada de los frentes fríos son normales, aunque en los últimos años las rachas de viento han sido más intensas, producto del cambio climático y también, más continuos.

Este año, aunque no han sido muchos los daños que se han causado solo han causado alarma en las escuelas donde hay arbolado, ya que ramas muy grandes se desprenden de estos, poniendo en riesgo a los jóvenes y niños que acuden a estas instituciones.

Las rachas de viento del entrado frente 7 causaron el derribo de cuando menos 4 árboles la semana pasada y con estos vientos que se anuncia podrían ser más.

Las direcciones de Protección Civil y Ecología estarán al pendiente cualquier urgencia, dijo.