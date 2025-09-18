Grupo México Transportes destaca seguridad en tránsito ferroviario en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El Grupo México Transportes (GMXT) destacó a Coahuila como una de las entidades más seguras del país para el tránsito ferroviario, al señalar que la coordinación entre corporaciones de seguridad pública y autoridades estatales ha permitido mantener blindadas las rutas por donde circula la carga de proveedores nacionales e internacionales.

Mediante un comunicado, GMXT subrayó que la vigilancia constante en los tramos ferroviarios ha brindado tranquilidad a sus clientes, garantizando el traslado seguro de mercancías. La empresa reconoció de manera especial al gobernador Manolo Jiménez por su compromiso en priorizar la seguridad del tren y de la carga, conscientes de la importancia que este servicio representa para la economía estatal y el comercio exterior.

La vocería de GMXT resaltó que desde el arranque de la actual administración estatal se fortaleció la coordinación entre la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y el propio Grupo México Transportes, lo que ha permitido actuar de manera preventiva y eficaz contra cualquier riesgo en la infraestructura ferroviaria.

El reconocimiento cobra relevancia en un contexto nacional donde el transporte ferroviario enfrenta incidentes en otros estados, mientras que en Coahuila se ha consolidado como un corredor seguro y confiable para las cadenas logísticas.

Finalmente, GMXT refrendó su disposición de continuar colaborando con las autoridades coahuilenses a fin de mantener este nivel de seguridad y garantizar que los traslados se realicen sin contratiempos, lo que fortalece la competitividad de la entidad.