Alertan sobre riesgos legales y físicos por cruces ilegales en la frontera

Ciudad Acuña, Coahuila.– Ante el inicio de la temporada fresca, históricamente asociada a un aumento en los intentos de cruce fronterizo, autoridades mexicanas en Texas emitieron una advertencia sobre los nuevos riesgos, tanto legales como físicos, que enfrentan las personas que intentan ingresar de forma irregular a Estados Unidos.

Paloma Villaseñor, cónsul de México en Del Río, Texas, exhortó a la población a evitar cruzar el río Bravo, señalando el endurecimiento de las leyes migratorias estadounidenses y los peligros naturales del terreno.

"Hoy ya no es igual que hace tiempo. Las personas detenidas no están siendo deportadas de inmediato; ahora enfrentan periodos de prisión en Estados Unidos", advirtió la diplomática.

Villaseñor explicó que las zonas de cruce son inestables y desconocidas, lo que incrementa el riesgo de quedar atrapado en el lodo o ser arrastrado por las corrientes. Además, subrayó que ser detenido por ingreso irregular genera un historial migratorio que podría afectar negativamente cualquier intento futuro de entrada legal al país.

"Es muy necesario evitar este tipo de acciones. No solo ponen en riesgo su vida, sino también su futuro migratorio", concluyó.