Club Rotario de Ciudad Acuña realiza brigada de reforestación en escuelas

Ciudad Acuña, Coah.– Con el objetivo de mejorar el entorno natural y fomentar la conciencia ecológica, el Club Rotario de Ciudad Acuña realizó una brigada de reforestación en diferentes puntos de la ciudad, enfocándose principalmente en escuelas.

Como parte de la iniciativa "Juntos limpiemos el Río Bravo", voluntarios del club plantaron árboles de encino en al menos 12 planteles de distintos niveles educativos. Esta acción forma parte de una estrategia ambiental que busca hacer frente a los efectos del cambio climático y fortalecer el compromiso comunitario con la protección del medio ambiente.

Los árboles fueron entregados con la responsabilidad de que directivos, docentes y estudiantes se encarguen de su cuidado y riego, fomentando así una participación activa en la conservación de su entorno.

"El cambio climático nos obliga a actuar. Con estas acciones buscamos no sólo reforestar, sino educar y sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar nuestro planeta", expresaron miembros del Club Rotario.

La jornada forma parte de una serie de actividades ambientales que la organización ha promovido en la región, reafirmando su compromiso con la formación de una nueva cultura ecológica.