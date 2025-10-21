Contactanos

Vuelca camión en la Carretera Federal 2 a la altura de Santo Domingo

El conductor sufrió un malestar físico que provocó el accidente.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 21 octubre, 2025 - 03:06 p.m.
Camión tortón vuelca en ejido Santo Domingo, Nava, provocando cierre temporal de circulación.

NAVA, COAH. – La mañana de este martes se registró un aparatoso accidente sobre la carretera federal 2, a la altura del ejido Santo Domingo, luego de que un camión tipo tortón volcó sobre su costado derecho, provocando el cierre temporal de la circulación en ambos sentidos.

El conductor de la unidad, Arnulfo Espinoza, resultó ileso, presentando únicamente golpes leves que no requirieron traslado a un hospital. Según su testimonio, sintió un fuerte dolor en el pecho momentos antes del percance, lo que habría ocasionado la pérdida de control del vehículo.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y coordinar las labores de abanderamiento y retiro del camión, asegurando la zona mientras se restablecía la circulación.

Durante varios minutos, el tránsito se mantuvo cerrado parcialmente, mientras se realizaban las maniobras necesarias para garantizar la seguridad de los automovilistas.

