Motociclista lesionado en Nava: Accidente revela falta de señalización

NAVA, COAH. – Un percance vial ocurrido la tarde del lunes volvió a poner en evidencia la precariedad de la señalización y la falta de educación vial en calles del municipio de Nava. El incidente tuvo lugar en la esquina de Ignacio Allende con Arramberri, donde un motociclista derrapó al intentar esquivar una camioneta que no respetó el señalamiento de alto.

La víctima fue Hugo Alberto López, empleado de Banco Azteca, quien sufrió lesiones en una pierna y fue trasladado a un hospital por paramédicos del Departamento de Protección Civil y Bomberos de Nava. La responsable fue identificada como María Guadalupe Nevárez, conductora de una Chevrolet Silverado, quien omitió el alto en el cruce.

Aunque el accidente tuvo consecuencias moderadas, vecinos y automovilistas denunciaron que la señalización en la zona es deficiente y poco visible, lo que incrementa el riesgo de accidentes, especialmente en cruceros transitados. La situación refleja un problema estructural: falta de inversión en infraestructura vial y ausencia de campañas efectivas de concientización ciudadana.

Elementos del Mando Coordinado, encabezados por el comisario Manuel Padilla, acudieron al lugar para tomar conocimiento y realizar el peritaje correspondiente. Las autoridades anunciaron que se deslindarán responsabilidades, mientras la ciudadanía exige acciones inmediatas para prevenir futuros incidentes.