SNTE anuncia posible clínica del ISSSTE en Acuña para mejorar atención médica a docentes

Ciudad Acuña.– En una visita a los integrantes de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en esta ciudad, el secretario general Alfonso Cepeda Salas presentó su informe anual y anunció que se está evaluando la construcción de una clínica del ISSSTE en Acuña, con el objetivo de mejorar la atención médica a los docentes afiliados.

Durante el encuentro, Cepeda Salas adelantó que, aunque por ahora se descarta la construcción de un hospital completo debido a la densidad poblacional, ya se han iniciado las evaluaciones de posibles terrenos para levantar una clínica. Estos terrenos serían donados por el gobierno municipal.

"El proyecto se ha vuelto una prioridad", afirmó el líder sindical, quien reconoció que por años los agremiados del ISSSTE en la región han carecido de atención médica adecuada. "Soy de Coahuila y aquí me formé; tengan por seguro que vamos a gestionar una mejor atención médica para todos los docentes y asegurados", aseguró ante los presentes.

Además, Cepeda presentó un balance de las actividades realizadas durante el último año, destacando avances en temas laborales, educativos y de salud para los trabajadores de la educación.