Incendio consume vehículo en colonia Las Granjas de Allende

ALLENDE, COAH. – Un vehículo fue consumido por un incendio registrado la noche del sábado en el exterior de un domicilio de la colonia Las Granjas, lo que movilizó a cuerpos de emergencia para controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran.

El siniestro ocurrió sobre la calle San Buenaventura, donde los rescatistas trabajaron para sofocar el fuego y posteriormente realizaron labores de enfriamiento e inspección con el fin de descartar riesgos de una nueva ignición. El automóvil afectado fue un Ford Fusion modelo 2006.

De acuerdo con una inspección preliminar, el incendio pudo haberse originado por un cortocircuito en la unidad.

Durante la atención de la emergencia, tres personas fueron valoradas en el lugar; sin embargo, se confirmó que ninguna presentó lesiones de consideración ni requirió ser trasladada a un hospital.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar con precisión el origen del incendio.