Identifican restos de minero 28 en Conchos

Identifican restos de minero Margarito Zamarrón en Conchos

El Mando Unificado notificó a los familiares del minero Margarito Zamarrón Alfaro sobre la identificación de sus restos, como parte de los trabajos realizados tras la tragedia registrada en Pasta de Conchos.

La confirmación fue dada a conocer por Rosa María Ríos Rangel a través de redes sociales, donde informó que las autoridades competentes le comunicaron oficialmente la identificación del trabajador minero.

En su publicación expresó: "Al fin la espera terminó, hoy me notificaron que pronto regresarás a casa con los tuyos, los que siempre te esperamos. Bendito Dios que escuchó las oraciones".

Margarito Zamarrón Alfaro era originario de la Villa de las Esperanzas y permanecía entre los mineros cuyos restos continuaban en proceso de identificación por las autoridades.

La Fiscalía General de la República (FGR) informará posteriormente la fecha en que los restos mortales serán entregados a sus familiares para que reciban cristiana sepultura, conforme al procedimiento legal correspondiente.

Con esta notificación, la familia del minero iniciará el proceso para darle el último adiós, una vez que concluyan las diligencias oficiales a cargo de las autoridades federales.