Choque entre dos camionetas en la carretera 57 deja daños materiales y dos lesionados leves

MORELOS, COAH. – Un accidente entre dos camionetas registrado al mediodía de este domingo sobre la carretera federal 57, en el tramo Allende–Morelos, dejó como saldo cuantiosos daños materiales, dos personas con lesiones leves y afectaciones a la infraestructura vial.

De acuerdo con la información recabada, el percance ocurrió a la altura de las instalaciones de Seguridad Pública, donde participaron una camioneta Chevrolet Trailblazer modelo 2022 con placas de Texas y una Ford F-350 modelo 1993 con placas de Coahuila. Presuntamente, el choque se produjo cuando uno de los vehículos intentó incorporarse a los carriles en sentido contrario de circulación, lo que originó la colisión.

El accidente ocurrió al mediodía en el tramo Allende–Morelos, afectando la circulación.

Tras el impacto, una de las unidades salió parcialmente de la carpeta asfáltica y derribó varios arbotantes ubicados a un costado de la carretera, ocasionando daños a la infraestructura vial y obligando a las autoridades a realizar maniobras para asegurar la zona y prevenir nuevos incidentes.

Las autoridades realizaron maniobras para asegurar la zona tras el choque de las camionetas.

Los dos conductores recibieron atención prehospitalaria en el lugar y, tras ser valorados, se determinó que únicamente presentaban lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Ambos conductores recibieron atención médica en el lugar y no requirieron hospitalización.

El accidente generó afectaciones momentáneas a la circulación mientras se retiraban las unidades involucradas y se llevaban a cabo las maniobras correspondientes.