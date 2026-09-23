Nopal forrajero surge como alternativa ante altas temperaturas y escasas lluvias en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Las altas temperaturas y las escasas lluvias han obligado a los agricultores de la zona norte a modificar sus cultivos y adoptar nuevas alternativas, entre ellas el nopal forrajero.

El representante del estado, Ing. Andrés Cervantes, destacó que este cultivo cuenta con características que pueden favorecer a los productores de la región.

Señaló que el nopal forrajero podría permitir a los agricultores obtener mayores ganancias y una mayor producción con pocas lluvias, debido a su capacidad de adaptación a las condiciones climáticas de la zona.

Retos para la agricultura en Ciudad Acuña

La actividad agrícola en la región norte ha enfrentado dificultades, luego de que, pese a las lluvias registradas al inicio del año, las altas temperaturas afectaron los cultivos establecidos.

Ante estas condiciones, los productores de la región han recibido de manera positiva la incorporación del nopal forrajero como una alternativa para diversificar sus actividades agrícolas y hacer frente a los periodos de escasez de agua.