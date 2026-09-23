Contactanos
Coahuila

Nopal forrajero surge como alternativa ante altas temperaturas y escasas lluvias en Acuña

Productores de la región buscan adaptar sus cultivos para mejorar la producción y enfrentar las condiciones climáticas.

Por Angel Garcia - 23 septiembre, 2026 - 01:27 p.m.
Nopal forrajero surge como alternativa ante altas temperaturas y escasas lluvias en Acuña
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, COAH. – Las altas temperaturas y las escasas lluvias han obligado a los agricultores de la zona norte a modificar sus cultivos y adoptar nuevas alternativas, entre ellas el nopal forrajero.

      El representante del estado, Ing. Andrés Cervantes, destacó que este cultivo cuenta con características que pueden favorecer a los productores de la región.

      Señaló que el nopal forrajero podría permitir a los agricultores obtener mayores ganancias y una mayor producción con pocas lluvias, debido a su capacidad de adaptación a las condiciones climáticas de la zona.

      Placeholder

      Retos para la agricultura en Ciudad Acuña

      La actividad agrícola en la región norte ha enfrentado dificultades, luego de que, pese a las lluvias registradas al inicio del año, las altas temperaturas afectaron los cultivos establecidos.

      Ante estas condiciones, los productores de la región han recibido de manera positiva la incorporación del nopal forrajero como una alternativa para diversificar sus actividades agrícolas y hacer frente a los periodos de escasez de agua.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados