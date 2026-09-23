Transportes Hermes alerta sobre combi irregular que opera en sus rutas

Transportes Hermes emitió un aviso a sus usuarios ante la circulación de una combi que presuntamente opera de manera irregular, haciéndose pasar por parte de la flota oficial de la empresa.

De acuerdo con el comunicado difundido por la compañía, se trata de una unidad blanca que realiza recorridos desde Cuatro Ciénegas hacia Monclova y Frontera, pasando por Sacramento, Nadadores y San Buenaventura.

La advertencia cobra relevancia debido a que este servicio de transporte es utilizado por habitantes de distintos municipios de la Región Centro que requieren trasladarse diariamente entre estas comunidades, principalmente hacia Monclova y Frontera.

Transportes Hermes señaló que la unidad detectada no forma parte de su flota autorizada y pidió a los usuarios tomar precauciones antes de abordar cualquier vehículo que se identifique como parte de la empresa.

Medidas de seguridad para los usuarios

La compañía también se deslindó de cualquier incidente, accidente o percance que pudiera registrarse a bordo de dicha unidad, al no contar con autorización para prestar el servicio en su nombre.

Como medida para que los pasajeros puedan identificar las unidades oficiales, la empresa recordó que sus vehículos entregan a cada usuario un boleto al momento de abordar, el cual cuenta con seguro de viajero.

Por ello, recomendó a los usuarios verificar que la unidad en la que viajan corresponda a la empresa y que se les entregue el boleto respectivo como respaldo del servicio.

La alerta abarca principalmente los recorridos que conectan Cuatro Ciénegas, Sacramento, Nadadores y San Buenaventura con Monclova y Frontera, rutas que forman parte de la movilidad cotidiana de habitantes de la Región Centro.

Transportes Hermes pidió a sus clientes mantenerse atentos ante posibles unidades que pretendan prestar el servicio utilizando el nombre de la empresa sin autorización.