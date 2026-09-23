Viajan obreros de AHMSA a la CDMX; vence plazo para subasta

MONCLOVA, COAHUILA.- A pocas horas de que venza el plazo límite fijado a las 12:00 de la noche de este miércoles para que los postores o acreedores precalificados registren el depósito de garantía de seriedad, un grupo de 40 trabajadores partió hacia la Ciudad de México para presenciar el desarrollo de la subasta en la sede del Poder Judicial de la Federación y demandar una solución definitiva a la crisis de Altos Hornos de México.

Julián Torres, vocero de los obreros, señaló que la jueza y el síndico del concurso mercantil otorgaron una prórroga de un día para el cumplimiento de este requisito, lo que refleja la intención de las autoridades judiciales de concretar la venta de la empresa en la presente convocatoria.

Asimismo, recordó que los acreedores garantizados cuentan con la facultad legal de participar sin necesidad de realizar dicho depósito, al estar respaldados por sus propios créditos.

Urgencia en la resolución del conflicto

Ante la incertidumbre sobre el registro de participantes en las horas finales del proceso, la representación laboral advirtió que la base trabajadora y la comunidad de Monclova no soportarán una nueva convocatoria que aplazaría el conflicto entre 9 y 10 meses más.

Precisaron que, en caso de no concretarse la venta en este proceso, el Gobierno Federal deberá asumir la responsabilidad directa para resolver la situación de la empresa.

Impacto socioeconómico en Monclova

Los manifestantes enfatizaron el desgaste socioeconómico que genera la espera en la región, por lo que urgieron a que el proceso concluya favorablemente para evitar un mayor impacto en la salud de las familias obreras y en la estabilidad social de la zona.