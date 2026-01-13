Sequía reduce cosechas y obliga a productores a vender lo poco obtenido en Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Productores del campo de la región han comenzado a llegar a la ciudad para vender los pocos productos que lograron cosechar en sus predios, la mayoría ubicados en las afueras de la mancha urbana.

¿Cómo ha afectado la sequía a los agricultores?

José, productor local, señaló que la cantidad de mercancía que ofrecen es mínima debido a lo complicado que ha sido el año, marcado principalmente por la sequía. Explicó que lo poco que obtienen lo comercializan para poder cubrir gastos básicos como el traslado y la gasolina.

Indicó que la falta de lluvias ha sido el principal obstáculo para el campo, ya que no cuentan con agua suficiente para el riego, situación que se ha prolongado por cerca de cinco años, con precipitaciones escasas y mínimas.

Testimonio de un productor local

"El año ha estado muy difícil. Antes llegábamos con una camioneta llena porque llovía, ahora casi no traemos nada. No sabemos cómo venga este año, pero tratamos de vender un poco para que nos vaya mejor", expresó el productor.

A pesar del panorama adverso, los agricultores mantienen la esperanza de que el presente año traiga mejores condiciones climáticas que les permitan recuperar la producción del campo.