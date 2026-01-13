A la baja, el precio del dólar en casas de cambio de Acuña

Ciudad Acuña.– Desde el inicio del año, el dólar ha registrado variaciones en su cotización, mostrando una tendencia a la baja que ya comienza a reflejarse en las casas de cambio de la frontera.

¿Cómo ha afectado la tendencia del dólar a los ciudadanos?

Encargados de estos establecimientos señalaron que el descenso en el precio de la divisa estadounidense representa un beneficio para quienes adquieren dólares. Juan, responsable de una casa de cambio, comentó que en los últimos días se ha notado una disminución en el valor del billete verde.

¿Qué cambios se han observado en el uso de efectivo?

Asimismo, indicó que el movimiento de efectivo ha sido menor, debido al incremento en el uso de tarjetas bancarias como medio de pago en Estados Unidos, lo que ha reducido la demanda de cambio físico.

De acuerdo con los operadores del sector, se espera que el precio del dólar se mantenga estable en los próximos días, favoreciendo a la ciudadanía que requiere la compra de divisas para distintos fines.