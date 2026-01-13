Contactanos
SNE impulsa talleres para facilitar la inserción laboral de jóvenes en Acuña

Por Angel Garcia - 13 enero, 2026 - 02:25 p.m.
      Ciudad Acuña.– Con el objetivo de facilitar la inserción de los jóvenes al mercado laboral, el Servicio Nacional del Empleo (SNE) imparte talleres dirigidos a estudiantes que están por egresar de carreras de nivel medio superior y superior.

      La coordinadora del SNE, Carmen Márquez, informó que estas actividades forman parte de las acciones que desarrolla la dependencia estatal para apoyar a quienes inician su vida laboral, en un contexto donde cada vez resulta más complicado conseguir empleo.

      Los talleres del SNE buscan mejorar la empleabilidad de los jóvenes.

      Durante los talleres, se brinda orientación sobre los aspectos que buscan las empresas al momento de contratar personal, además de enseñar a los jóvenes cómo elaborar un currículum adecuado y cómo aprovechar ventajas al solicitar un trabajo.

      Carmen Márquez destaca la importancia de la orientación laboral en la educación.

      Márquez señaló que este taller se lleva a todas las instituciones educativas de nivel medio superior y superior, con la intención de dotar a los estudiantes de herramientas prácticas que les permitan mejorar sus oportunidades de empleo.

