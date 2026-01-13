Contactanos
Agentes de la AIC reparten alimentos calientes ante bajas temperaturas en Acuña

La acción solidaria se realizó en hospitales de la ciudad para apoyar a familiares de pacientes y personal médico.

Por Angel Garcia - 13 enero, 2026 - 02:18 p.m.
Agentes de la AIC reparten alimentos calientes ante bajas temperaturas en Acuña
      Ciudad Acuña, Coahuila.– Ante las bajas temperaturas registradas en la región, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron la entrega de alimentos calientes en distintos hospitales de la ciudad como parte de acciones de apoyo a la población.

      Desde temprana hora, los agentes acudieron a la Clínica 92 del IMSS y al Hospital General, donde compartieron piezas de pan y chocolate caliente con familiares de pacientes y personal médico que se encontraba en turno.

      Acciones de la autoridad

      La entrega se llevó a cabo con el objetivo de brindar un apoyo solidario a quienes permanecen largas horas en los nosocomios, expuestos al frío matutino.

      Impacto en la comunidad

      Autoridades estatales señalaron que este tipo de actividades forman parte del trabajo permanente que realizan los elementos de la AIC en beneficio de las familias coahuilenses, especialmente durante la temporada invernal.

