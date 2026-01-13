Migrantes evitan cruzar a E.U. por Sierra de Múzquiz ante intensas heladas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A diferencia del año anterior, cuando cientos de migrantes centroamericanos y sudamericanos transitaban a pie por la carretera estatal Múzquiz-Boquillas del Carmen rumbo a la sierra Santa Rosa, este invierno el flujo migratorio ha disminuido considerablemente.

La crudeza del clima ha sido un factor determinante para que hondureños, venezolanos y guatemaltecos desistan de cruzar hacia Estados Unidos por esta ruta.

El clima severo ha llevado a muchos migrantes a desistir de cruzar hacia Estados Unidos por la sierra Santa Rosa.

Isaías González Hernández, encargado de la caseta de vigilancia Los Pintos, ubicada a unos 87 kilómetros de la cabecera municipal, informó que desde hace cinco meses no se ha registrado el paso de migrantes por la zona.

"La última vez que vimos personas caminando por aquí, fue hace varios meses. Desde entonces, el camino ha permanecido desierto", señaló.

El descenso extremo de las temperaturas ha sido clave en esta disminución.

"Aquí en la serranía hemos estado a 2 grados bajo cero desde que inició el año, en los últimos días, las temperaturas han rondado los 4 o 5 grados, pero la onda gélida se presenta fuerte y esto es de mucho riesgo para quienes deciden adentrarse en la sierra Santa Rosa, en busca del sueño americano", explicó González Hernández.

Isaías González destaca que desde hace cinco meses no se han registrado migrantes en la zona.

A pesar del peligro, algunos migrantes que han pasado por el lugar en el pasado, han expresado su desesperación. "Algunos mencionan que es mejor morir en el intento a morir entre las pandillas de Guatemala", relató el encargado, reflejando la difícil decisión que enfrentan quienes huyen de la violencia en sus países de origen.

Las autoridades locales y habitantes de la región han notado cómo las condiciones climáticas extremas se suman a los riesgos naturales del terreno montañoso.

La violencia en sus países de origen sigue siendo un factor que empuja a algunos a arriesgarse a cruzar.

Aunque el descenso en el flujo migratorio es notorio, pone en evidencia la vulnerabilidad de quienes, en otras circunstancias, se ven obligados a enfrentar la sierra en condiciones inhumanas.