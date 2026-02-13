Catean presunto picadero en el surponiente de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Elementos estatales realizaron un cateo en el sector surponiente de la ciudad, como parte de las acciones para combatir puntos de venta y consumo de droga en colonias del municipio.

La movilización estuvo encabezada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes acudieron a un domicilio ubicado en la calle Padre Daza 1031 A, en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa.

De acuerdo con los primeros reportes, la vivienda inspeccionada era señalada como presunto picadero, sitio donde presuntamente se reúnen personas para consumir sustancias ilícitas.

Las autoridades aún no han reportado detenidos tras el cateo en Ciudad Acuña.

Con estas acciones, las corporaciones buscan mantener presencia en distintos sectores de la ciudad y frenar la operación de puntos relacionados con la venta y consumo de droga.