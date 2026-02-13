Contactanos
Refuerzan en Nava acciones contra dengue y sarampión

El Comité Municipal de Salud de Nava examina la situación epidemiológica actual, con énfasis en dengue y sarampión.

Por Alberto Ibarra Riojas - 13 febrero, 2026 - 11:47 a.m.
      NAVA, COAH. — Integrantes del Comité Municipal de Salud analizaron el panorama epidemiológico actual en el municipio, poniendo especial atención en la incidencia de dengue y sarampión, además de revisar cifras actualizadas y posibles escenarios para las próximas semanas.

      Durante la sesión se detallaron las acciones de control larvario y fumigación efectuadas el 9 de febrero en las colonias Camino Real y Manantial; el 10 de febrero en 2 de Agosto y Del Valle; y el 12 de febrero en la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, con el objetivo de frenar la proliferación del mosquito transmisor y reducir riesgos entre la población escolar.

      Acciones de la autoridad

      Asimismo, se abordaron programas de salud reproductiva como mastografías, transporte y Posada AME, prevención del embarazo adolescente, detecciones de VPH y planificación familiar.

      Detalles confirmados

      También se destacó la coordinación entre centros de salud para fortalecer la atención médica y ampliar la cobertura de servicios, reiterando el llamado a la ciudadanía a participar activamente en las campañas preventivas y acudir oportunamente ante cualquier síntoma.

