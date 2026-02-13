Refuerzan en Nava acciones contra dengue y sarampión

NAVA, COAH. — Integrantes del Comité Municipal de Salud analizaron el panorama epidemiológico actual en el municipio, poniendo especial atención en la incidencia de dengue y sarampión, además de revisar cifras actualizadas y posibles escenarios para las próximas semanas.

Durante la sesión se detallaron las acciones de control larvario y fumigación efectuadas el 9 de febrero en las colonias Camino Real y Manantial; el 10 de febrero en 2 de Agosto y Del Valle; y el 12 de febrero en la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, con el objetivo de frenar la proliferación del mosquito transmisor y reducir riesgos entre la población escolar.

Acciones de la autoridad

Asimismo, se abordaron programas de salud reproductiva como mastografías, transporte y Posada AME, prevención del embarazo adolescente, detecciones de VPH y planificación familiar.

Detalles confirmados

También se destacó la coordinación entre centros de salud para fortalecer la atención médica y ampliar la cobertura de servicios, reiterando el llamado a la ciudadanía a participar activamente en las campañas preventivas y acudir oportunamente ante cualquier síntoma.