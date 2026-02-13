Voraz incendio consume taller de maderería en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un incendio registrado en una tarimera de la colonia San Antonio dejó pérdidas totales para una familia, luego de que el fuego consumiera por completo un taller de maderería ubicado frente a una vivienda.

Los hechos ocurrieron en el inmueble marcado con el número 1600 de la calle Mitras, hasta donde se movilizaron elementos del Cuerpo de Bomberos tras recibir el reporte de emergencia.

El propietario del lugar, identificado como Rubén López Rangel, de 35 años, se encontraba dormido cuando fue alertado por vecinos sobre el incendio que se propagaba rápidamente en su taller, el cual terminó envuelto en llamas.

Acciones de la autoridad

Tras el arribo de las unidades, los bomberos realizaron maniobras para sofocar el fuego y evitar que se extendiera a otras propiedades cercanas.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el siniestro dejó únicamente daños materiales. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que se realizará la investigación correspondiente.