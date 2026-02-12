Fuerzas estatales detienen a presuntos delincuentes en Coahuila

Coahuila se mantiene firme y blindado. La tarde de este jueves 12 de febrero, fuerzas estatales impidieron el ingreso de presuntos integrantes del crimen organizado en la zona limítrofe entre Coahuila y Nuevo León, a la altura del municipio de Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, se registró un enfrentamiento armado entre elementos de la Policía de Acción y Reacción y presuntos delincuentes que intentaban internarse en territorio coahuilense.

El resultado fue la detención de varios presuntos responsables —sin que hasta el momento se haya precisado el número total— así como el aseguramiento de una camioneta tipo Yukon en color blanco.

La unidad asegurada fue trasladada bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones de la Agencia de Investigación Criminal en Sabinas, escoltada por elementos de la propia corporación y de la Policía de Acción y Reacción.

Hasta este momento, estas son las cifras oficiales disponibles. Con acciones como esta, las fuerzas estatales reiteran su compromiso de mantener a Coahuila como uno de los estados más seguros del país, reforzando la vigilancia en puntos estratégicos y dejando claro que en esta entidad no hay espacio para el crimen organizado.