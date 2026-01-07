AIC realiza cateo por narcóticos en Ciudad Acuña: buscan combatir narcomenudeo

Ciudad Acuña.– Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron el segundo cateo por narcóticos en lo que va del año, como parte de las acciones de combate al narcomenudeo en la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, el trabajo de investigación se ha intensificado, lo que ha permitido detectar un mayor número de las llamadas “tienditas” dedicadas a la venta de drogas.

Los agentes de la AIC arribaron a un domicilio ubicado en la calle Francisco Mujica número 1185, en la colonia Luis Donaldo Colosio, donde se llevó a cabo el cateo por presuntos delitos contra la salud.

Acciones de la autoridad

El operativo se efectuó en seguimiento a investigaciones relacionadas con la venta de narcóticos en este tipo de puntos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el número de personas detenidas; sin embargo, señalaron que los operativos continuarán como parte de la estrategia de seguridad.