Retiro fantasma en BBVA Monclova: adulto mayor denuncia desaparición de $200 mil

Rolando González, adulto mayor originario de Monclova, denunció públicamente un presunto fraude bancario ocurrido en la sucursal BBVA Monclova, luego de detectar un retiro en ventanilla por 200 mil pesos que asegura nunca autorizó ni realizó.

El caso fue dado a conocer por el propio afectado y sus familiares, quienes acusan que, pese a haber cumplido con todos los procedimientos administrativos y legales, la institución financiera no ha ofrecido una solución ni una explicación clara.

De acuerdo con el testimonio de González, el movimiento irregular fue detectado al recibir su estado de cuenta en su domicilio.

"Cuando llegó el estado de cuenta lo abrí y vi un retiro en ventanilla de 200 mil pesos. Yo jamás hice ese movimiento ni estuve en el banco ese día", relató.

Al acudir a la sucursal, el personal le indicó que debía levantar un reporte vía telefónica. El afectado asegura que realizó el trámite y recibió un número de folio, pero días después fue notificado de que el reporte no procedía, sin mayor explicación.

Ante la falta de respuesta, su hija acudió directamente a la sucursal para solicitar atención del gerente; sin embargo, afirma que el caso no fue tomado con seriedad.

Fiscalía investiga; banco se niega a mostrar videos

La familia decidió entonces presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, donde ya se integraron pruebas como el estado de cuenta bancario, la hora exacta del movimiento —registrado a las 11:59 de la mañana del 7 de octubre— y un documento informal entregado por personal del banco en el que se anotó la sucursal involucrada.

"Ese papel estaba escrito a mano, sin sello ni validez oficial. Pedimos que nos lo imprimieran y se negaron. Se pusieron nerviosos", afirmó González.

Uno de los puntos que más preocupa a la familia es que, pese a tratarse de un retiro en ventanilla —operación que requiere identificación oficial, huella digital y autorizaciones internas—, BBVA se ha negado a mostrar las grabaciones de videovigilancia del día y la hora exacta del supuesto retiro.

La Fiscalía ya solicitó formalmente estos videos como parte de la investigación; sin embargo, hasta el momento, el banco no ha entregado el material ni ha justificado su negativa.

"En esa sucursal hay cámaras, hay controles y hay huella. Exigimos que muestren los videos", señalaron las hijas del afectado.

Abono inconsistente y dinero no restituido

Aunque en un estado de cuenta posterior apareció un supuesto "abono" por la misma cantidad, la familia sostiene que el dinero nunca fue realmente devuelto, ya que el monto figuraba como retenido y posteriormente desapareció nuevamente sin explicación.

Además, en el proceso legal se ha señalado la presunta omisión de protocolos básicos de seguridad por parte del banco, considerando que un retiro de ese monto requiere validaciones presenciales estrictas y, en algunos casos, autorización directa de la gerencia.

"BBVA no nos ha dado una respuesta oficial. Sabemos que tienen un plazo para responder a la reclamación; si no lo hacen, llevaremos el caso a Monterrey con toda la documentación", advirtió el afectado.

Familiares buscan visibilizar el caso

Ante la falta de avances, los familiares de Rolando González han iniciado una campaña en redes sociales para visibilizar el caso y ejercer presión pública, exigiendo una investigación real, la reposición del dinero y la identificación de los responsables.

"Hoy fue mi papá; mañana puede ser cualquier otro cliente. Si el dinero desaparece dentro del banco, el banco tiene que responder", expresaron Erika y Mónica, hijas del afectado.