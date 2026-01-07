Completan cuadros Reciben a todas las edades

Ciudad Acuña, Coahuila.– El sector salud reactivó las jornadas de vacunación con la aplicación de las dosis básicas necesarias para la población, como parte de las acciones preventivas al inicio del año.

La jornada se llevó a cabo en la clínica La Esperanza, donde se atendió a personas de todas las edades que acudieron para recibir alguna vacuna pendiente.

Acciones de la autoridad

El objetivo principal es completar los esquemas de vacunación de quienes no cuentan con su cuadro básico completo, a fin de prevenir enfermedades.

Asimismo, debido a la temporada de clima cambiante, se está aplicando la vacuna contra la influenza a las personas que así lo requieran.

Continuidad de la vacunación

Las autoridades de salud informaron que la vacunación continuará en los próximos días, con el llamado a las familias y a la ciudadanía en general para que acudan y contribuyan a una mayor cobertura de inmunización.