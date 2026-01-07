Policía Estatal Coahuila alegra a niños en casa hogar: regalos y convivencia

Elementos de la Policía Estatal acudieron a una casa hogar para llevar un momento de alegría a niñas y niños que ahí residen.

Los oficiales, al mando del comandante Soto, visitaron la casa hogar Manantial de Amor, ubicada en la colonia Valle Verde, donde convivieron con los menores.

Acciones de la autoridad

Durante la visita, los elementos llevaron rosca de Reyes, regalos y bolos, los cuales fueron repartidos entre los niños, quienes disfrutaron de la convivencia y de un ambiente festivo.

Los policías platicaron con los menores y compartieron un momento agradable, reforzando el vínculo con la comunidad.

Agradecimiento de la directora

La directora de la casa hogar, Berta Rojas, agradeció el gesto de los elementos de la Policía Estatal por acudir y brindar atención y alegría a quienes más lo necesitan.