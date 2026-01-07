Isela Lucerio presenta informe de actividades a docentes en Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Docentes que integran la Sección 38 del magisterio recibieron la visita de la secretaria general, con quien sostuvieron un encuentro en el que se combinaron actividades informativas y de convivencia.

El evento se realizó en las instalaciones del salón de la Sección 38, donde se llevó a cabo la tradicional partida de rosca de Reyes con la participación de maestros activos y jubilados.

Informe de actividades 2025

Durante la reunión, la secretaria general de la Sección 38, la maestra Isela Lucerio, presentó el informe de actividades correspondiente al año 2025, destacando el trabajo realizado en favor del gremio.

Asimismo, sostuvo un diálogo con los docentes y jubilados, en el que se abordaron diversas necesidades del sector educativo en la ciudad.

Mensaje de ánimo para el regreso a clases

La dirigente sindical aprovechó el encuentro para brindar un mensaje de ánimo con miras al año 2026, a unos días del regreso a clases.

Se informó que se espera dar continuidad al trabajo sindical en Acuña, tras la reciente entrega del salón de jubilados realizada el año pasado.