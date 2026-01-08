Contactanos
Coahuila

AIC realiza cateo en Santa Rosa por narcóticos

Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni aseguramientos durante el cateo realizado.

Por Angel Garcia - 08 enero, 2026 - 04:34 p.m.
AIC realiza cateo en Santa Rosa por narcóticos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron un cateo por presuntos narcóticos en la colonia Santa Rosa, al sur poniente de la ciudad.

      El operativo se llevó a cabo sobre la calle Tabasco, luego de un reporte que alertó sobre un punto relacionado con sustancias ilícitas.

      Acciones de la autoridad

      Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte del trabajo constante para ubicar y desarticular sitios vinculados con la venta y distribución de drogas en distintos sectores del municipio.

      Detalles confirmados

      Hasta el cierre de esta edición, no se informó el número de personas detenidas ni el tipo o cantidad de lo asegurado durante el cateo.

      Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni aseguramientos.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados