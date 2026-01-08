AIC realiza cateo en Santa Rosa por narcóticos

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron un cateo por presuntos narcóticos en la colonia Santa Rosa, al sur poniente de la ciudad.

El operativo se llevó a cabo sobre la calle Tabasco, luego de un reporte que alertó sobre un punto relacionado con sustancias ilícitas.

Acciones de la autoridad

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte del trabajo constante para ubicar y desarticular sitios vinculados con la venta y distribución de drogas en distintos sectores del municipio.

Detalles confirmados

Hasta el cierre de esta edición, no se informó el número de personas detenidas ni el tipo o cantidad de lo asegurado durante el cateo.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni aseguramientos.