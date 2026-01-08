Colapso de drenaje afecta a vecinos de Monclova: piden solución

Vecinos de la colonia Occidental denunciaron un nuevo brote de aguas negras registrado en el cruce de la calle Alonso de León con calle Ayuntamiento, donde una vivienda y una tortillería resultaron afectadas luego de que el drenaje colapsara y comenzara a brotar directamente desde el registro de drenaje ubicado en la vía pública.

De acuerdo con el testimonio de la señora Fernanda Castillo, propietaria del inmueble afectado, el agua negra se introdujo a su domicilio, alcanzando el baño y saliendo posteriormente por el patio, además de brotar del drenaje que se encuentra en la calle, afectando también a la tortillería que opera en el lugar. Señaló que esta situación no es un hecho aislado, ya que se ha presentado en varias ocasiones.

Los vecinos indicaron que las aguas residuales corren por la calle Ayuntamiento hasta la privada Miguel Blanco, debido a que la zona se encuentra en una pendiente, lo que provoca que los escurrimientos se extiendan por varias cuadras, generando un fuerte olor fétido y un foco de insalubridad.

Aunque personal del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) ha acudido en repetidas ocasiones para realizar labores de desagüe, el problema vuelve a presentarse al poco tiempo.

Ante esta situación, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que se atienda de manera definitiva el colapso del drenaje, a fin de evitar mayores afectaciones a la salud de las familias y a los negocios de la zona.