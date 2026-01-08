Alejandro Mayo concluye entrega de tarjetas del Bienestar en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.- Con el arranque del año, autoridades federales culminaron la jornada de entrega de tarjetas del Bienestar correspondiente a distintos programas sociales, aunque una parte de los plásticos quedó sin ser recogida por los beneficiarios.

Las tarjetas que no fueron entregadas ya se encontraban previamente tramitadas y listas para su distribución, informó el servidor de la nación, Alejandro Mayo, quien señaló que es frecuente que algunas personas no acudan por ellas, aun cuando son indispensables para recibir los apoyos económicos.

Indicó que, sin la tarjeta, los beneficiarios no pueden acceder a los pagos, por lo que insistió en la importancia de acudir a recogerlas en cuanto son notificadas.

La entrega concluyó sin que hasta el momento se tenga una fecha definida para una nueva jornada. Mientras tanto, las personas que aún no han recogido su tarjeta deberán acudir a las oficinas ubicadas en el municipio de Jiménez.

“Es importante que acudan a recoger las tarjetas, porque muchas veces los trámites ya están hechos e incluso los plásticos están listos, pero si no los recogen, no reciben el pago”, señaló.