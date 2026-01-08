Luis Mondragón preside el Club de Leones Múzquiz y anuncia nuevas iniciativas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En un acto que marca el inicio de una nueva etapa para el Club de Leones Múzquiz A.C., el doctor Luis Mondragón Santos presidió la Primera Sesión Ordinaria del año 2026, celebrada en el recinto oficial, tras haber sido nombrado recientemente como presidente de dicha organización.

Durante su intervención, Mondragón Santos destacó la importancia del trabajo colaborativo dentro del club, subrayando que "acciones en equipo y la unión de los integrantes del Club nos hacen fuertes y nos impulsan a seguir sirviendo a la comunidad en general a través de labor social, durante los 365 días del año."

Acciones del Club de Leones Múzquiz

Entre los programas que continuarán desarrollándose bajo su liderazgo se encuentra la tradicional "Operación Cobija ´Arturo Galindo´", que busca brindar abrigo a las familias más vulnerables del Pueblo Mágico de Múzquiz.

Asimismo, se confirmó la realización de eventos con causa como "El Brisketón", con el respaldo de las damas voluntarias, ahora dirigidas por la doctora Zaidé Habib Castillo.

Compromiso con la salud y la educación

El Club de Leones también mantendrá sus jornadas de salud, ofreciendo densitometrías y consultas médicas completamente gratuitas, como parte de su compromiso con el bienestar de la población. Estas acciones buscan acercar servicios médicos a quienes más lo necesitan.

Finalmente, se anunció que se reforzará el apoyo a la educación mediante la entrega de material escolar a estudiantes de nivel primaria en distintas instituciones de la ciudad, reafirmando así el papel del Club como un pilar solidario en la comunidad.