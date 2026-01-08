Contactanos
Coahuila

Sigue cerrado gimnasio tras tormenta en Zaragoza

El gimnasio María Telma Guajardo es clave para el fomento del deporte en la localidad.

Por Alberto Ibarra - 08 enero, 2026 - 04:55 p.m.
      Zaragoza, Coah.– A más de un mes de la intensa tormenta acompañada de fuertes vientos y granizo que azotó al municipio el pasado 20 de noviembre de 2025, el Gimnasio María Telma Guajardo permanece cerrado y sin trabajos de rehabilitación, conservándose en las mismas condiciones en que quedó tras el fenómeno meteorológico.

      El inmueble deportivo era utilizado diariamente por jóvenes para la práctica de voleibol, rutinas de ejercicio en aparatos y por un grupo de damas que asistían a clases de zumba, actividades que se vieron suspendidas de manera indefinida, dejando sin este espacio a decenas de usuarios habituales.

      La comunidad exige respuestas

      La falta de acciones para su recuperación ha generado inquietud entre la comunidad, que percibe un aparente desinterés por parte de la actual administración municipal encabezada por el alcalde Evelio Vara Rivera, al no concretarse una pronta atención a los daños registrados.

      Habitantes del municipio señalan que el gimnasio es fundamental para el fomento del deporte y la actividad física, por lo que esperan que las autoridades correspondientes atiendan con urgencia esta problemática y procedan a su rehabilitación para reabrirlo en beneficio de la población.

