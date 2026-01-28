Albergues de Acuña resguardan a casi 40 personas ante bajas temperaturas

Ciudad Acuña.– Cerca de 40 personas se mantienen resguardadas en albergues comunitarios habilitados en la ciudad, como parte de las acciones preventivas ante las bajas temperaturas que continúan registrándose en la región.

Acciones de la autoridad

El director de Protección Civil, Carlos Flores Diego, informó que durante los recorridos realizados por distintos sectores de la ciudad fueron aseguradas 43 personas, así como cuatro mascotas, las cuales fueron trasladadas a los espacios habilitados para su resguardo.

Señaló que los operativos se mantienen de manera permanente con el objetivo de ubicar a personas en situación de calle y ofrecerles protección ante las condiciones climáticas adversas.





Detalles confirmados

Las autoridades evalúan por cuánto tiempo continuarán abiertos los albergues, ya que para el próximo fin de semana se tiene pronosticado el ingreso de un nuevo frente frío.

Hasta el momento se ha registrado un solo deceso relacionado con las bajas temperaturas, ocurrido hace algunos días, por lo que también se analiza de manera preventiva el posible cierre o permanencia de los refugios, dependiendo de la evolución del clima.