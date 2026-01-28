Taxista provoca accidente múltiple en el sector sur poniente de Acuña

Ciudad Acuña.– Un taxista provocó un fuerte accidente vial en el que se vieron involucrados tres vehículos, luego de presuntamente no respetar la preferencia de paso.

El accidente ocurrió en el cruce de la calle Emiliano Zapata

Los hechos se registraron en el cruce de la calle Emiliano Zapata, en el sector sur poniente de la ciudad, donde se movilizaron cuerpos de seguridad y auxilio para atender la situación.

El vehículo que originó el percance fue un Chevrolet Aveo modelo 2018, color blanco, habilitado como taxi, el cual era conducido por Fernando, de 33 años de edad.

Fernando, de 33 años, conducía un taxi que impactó a un Lincoln MKZ

Tras el impacto, el Aveo chocó contra un automóvil Lincoln MKZ modelo 2009, color negro, conducido por Raúl, de 17 años, quien perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra un muro de concreto con malla metálica, propiedad de Abraham, de 45 años.

En la misma secuencia, el Lincoln alcanzó a impactar un tercer vehículo, un Nissan March modelo 2021, color blanco, también habilitado como taxi, el cual era conducido por Raúl, de 37 años.

Las autoridades realizaron el peritaje correspondiente

Los daños materiales fueron considerables, incluyendo la caída de la malla metálica, mientras que las autoridades realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. No se reportaron personas con lesiones de gravedad.