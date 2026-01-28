Socorristas de Cruz Roja Auxilian a adulto mayor

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La oportuna intervención de paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana evitó una posible tragedia, luego de que un adulto mayor fuera localizado inconsciente al interior de su domicilio en el barrio Agrario, reporte hecho por sus familiares.

Vecinos del sector reconocieron la rápida respuesta de los socorristas, quienes trasladaron al hombre a la clínica 27 del IMSS para recibir atención médica especializada.

Silvia Contreras Daniel, coordinadora local de la Cruz Roja, informó que el llamado de auxilio los llevó hasta una vivienda ubicada en la calle Ignacio Aldama.

Al arribar, encontraron a Jesús N., de 72 años de edad, desvanecido en una de las habitaciones del inmueble, por lo que de inmediato le brindaron atención prehospitalaria antes de su traslado.

Contreras Daniel, aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la comunidad a estar más al pendiente de los adultos mayores, especialmente aquellos que viven solos.

"Es fundamental brindarles acompañamiento y no dejarlos desatendidos, ya que pueden enfrentar situaciones de riesgo sin que nadie lo note a tiempo", expresó.

La coordinadora de Cruz Roja, recordó un caso reciente en el mineral de Palaú, donde un adulto mayor fue hallado sin vida en su hogar donde vivía solo.

Este tipo de incidentes, dijo, deben servir como alerta para fomentar una cultura de cuidado y solidaridad hacia las personas de la tercera edad y más aún, cuando presentan problemas de salud ejemplo de ello diagnósticos de diabetes o hipertensos, puesto que, al estar dormidos, pueden presentar síntomas de hipoglucemia, ante ello, se debe de solicitar ayuda de inmediato.

Finalmente, destacó que la Cruz Roja Mexicana mantiene sus servicios activos las 24 horas del día, especialmente durante la temporada invernal, cuando los adultos mayores son más vulnerables tanto a enfermedades respiratorias como a accidentes domésticos.

"Estamos para servir, pero la prevención y el acompañamiento familiar son clave para evitar tragedias", concluyó.