Estudiantes del CBTa 210 llevarán el talento de los Cinco Manantiales a encuentro nacional

Región Cinco Manantiales, Coah. – Estudiantes del CBTa No. 210 representarán a la región en el Primer Encuentro Nacional de Habilidades y Destrezas, que se llevará a cabo del 28 al 30 de enero en el estado de Nayarit, donde demostrarán sus conocimientos y capacidades en distintas áreas del sector agropecuario.

Categorías de competencia

Las y los jóvenes participarán en categorías como castración de porcinos, derribe y vacunación de becerros, injerto de frutales, sexado de conejos, promoción de productos agropecuarios, operación de tractor con implementos agrícolas y elaboración de documentos técnicos.

Importancia de la participación

La participación en este encuentro nacional refleja el esfuerzo, la preparación y el talento de la comunidad estudiantil, así como el trabajo constante que se realiza en las aulas y en las prácticas de campo, consolidando a la educación técnica como una base fundamental para el desarrollo regional.