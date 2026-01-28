Contactanos
Coahuila

Estudiantes del CBTa 210 llevarán el talento de los Cinco Manantiales a encuentro nacional

Participarán en el Primer Encuentro Nacional de Habilidades y Destrezas Agropecuarias en Nayarit.

Por Alberto Ibarra Riojas - 28 enero, 2026 - 03:39 p.m.
Estudiantes del CBTa 210 llevarán el talento de los Cinco Manantiales a encuentro nacional
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Región Cinco Manantiales, Coah. – Estudiantes del CBTa No. 210 representarán a la región en el Primer Encuentro Nacional de Habilidades y Destrezas, que se llevará a cabo del 28 al 30 de enero en el estado de Nayarit, donde demostrarán sus conocimientos y capacidades en distintas áreas del sector agropecuario.

      Categorías de competencia

      Las y los jóvenes participarán en categorías como castración de porcinos, derribe y vacunación de becerros, injerto de frutales, sexado de conejos, promoción de productos agropecuarios, operación de tractor con implementos agrícolas y elaboración de documentos técnicos.

      Placeholder

      Importancia de la participación

      La participación en este encuentro nacional refleja el esfuerzo, la preparación y el talento de la comunidad estudiantil, así como el trabajo constante que se realiza en las aulas y en las prácticas de campo, consolidando a la educación técnica como una base fundamental para el desarrollo regional.

      Placeholder

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados