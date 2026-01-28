Contactanos
Muere persona durante detención en el fraccionamiento Las Américas de Ciudad Acuña

Autoridades investigan causas del fallecimiento tras reporte de presunto robo.

Por Angel Garcia - 28 enero, 2026 - 04:28 p.m.
Muere persona durante detención en el fraccionamiento Las Américas de Ciudad Acuña
      Ciudad Acuña, Coahuila.– Una persona perdió la vida mientras era detenida por elementos de seguridad, luego de ser reportada por un presunto robo, informaron autoridades locales.

      Los hechos se registraron en el fraccionamiento Las Américas, sobre la calle Lima, a donde acudieron corporaciones de seguridad tras el reporte ciudadano.

      La persona fallecida, conocida entre vecinos como el Peye, tenía entre 20 y 25 años de edad y era identificada por habitantes del sector, quienes señalaron que presuntamente había cometido robos en distintas ocasiones.

      Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa exacta de la muerte, por lo que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer lo ocurrido durante la detención.

      Detalles confirmados

      Se espera que en las próximas horas se emita la versión oficial de los hechos, así como los resultados de la necropsia de ley, con el fin de conocer las causas reales del fallecimiento.

