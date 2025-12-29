Contactanos
Coahuila

Frente frío provoca niebla densa en carretera 57 de Coahuila

Autoridades exhortan a los conductores a extremar precauciones y respetar los señalamientos viales.

Por Monserrat Rodarte - 29 diciembre, 2025 - 02:53 p.m.
Frente frío provoca niebla densa en carretera 57 de Coahuila
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Bancos de niebla densa reducen visibilidad en la carretera 57 por frente frío

      Por: Monserrat Rodarte

      Arteaga, Coahuila.- Aunque la circulación en la carretera federal 57 se mantiene abierta, desde el mediodía de este lunes se han registrado densos bancos de niebla que reducen de manera considerable la visibilidad para los automovilistas, obligándolos a disminuir drásticamente la velocidad.

      Las condiciones meteorológicas han generado que en algunos tramos la visibilidad sea de apenas unos metros, lo que incrementa el riesgo de accidentes, principalmente durante las primeras horas de la tarde y al amanecer.

      Ante esta situación, autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones, circular a velocidad moderada, respetar los señalamientos viales y encender las luces del vehículo para hacerse visibles ante otros automovilistas.

      Acciones de la autoridad

      Estas condiciones son consecuencia del nuevo frente frío que afecta a la región y que, de acuerdo con los pronósticos, se mantendrá activo durante toda la semana, por lo que se prevé que los bancos de niebla continúen presentándose en distintos puntos de la carretera.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados