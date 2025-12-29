Frente frío provoca niebla densa en carretera 57 de Coahuila

Bancos de niebla densa reducen visibilidad en la carretera 57 por frente frío

Por: Monserrat Rodarte

Arteaga, Coahuila.- Aunque la circulación en la carretera federal 57 se mantiene abierta, desde el mediodía de este lunes se han registrado densos bancos de niebla que reducen de manera considerable la visibilidad para los automovilistas, obligándolos a disminuir drásticamente la velocidad.

Las condiciones meteorológicas han generado que en algunos tramos la visibilidad sea de apenas unos metros, lo que incrementa el riesgo de accidentes, principalmente durante las primeras horas de la tarde y al amanecer.

Ante esta situación, autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones, circular a velocidad moderada, respetar los señalamientos viales y encender las luces del vehículo para hacerse visibles ante otros automovilistas.

Acciones de la autoridad

Estas condiciones son consecuencia del nuevo frente frío que afecta a la región y que, de acuerdo con los pronósticos, se mantendrá activo durante toda la semana, por lo que se prevé que los bancos de niebla continúen presentándose en distintos puntos de la carretera.