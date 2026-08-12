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Coahuila

Reportan revisiones de Aduana a vehículos regularizados por REPUVE

Conductores reportan revisiones al regresar al país, verificación de lineamientos de regularización en documentos.

Por Angel Garcia - 12 agosto, 2026 - 03:36 p.m.
Reportan revisiones de Aduana a vehículos regularizados por REPUVE
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      CIUDAD ACUÑA, COAH. — Conductores de vehículos regularizados mediante el Registro Público Vehicular (REPUVE) han señalado revisiones por parte de la Aduana mexicana durante su regreso al país.

      De acuerdo con información extraoficial, las revisiones estarían enfocadas en verificar que los vehículos cumplan con los lineamientos correspondientes a su regularización.

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      Documentos requeridos para la regularización

      Entre los criterios señalados se encuentra que el título de propiedad tenga una fecha comprendida entre el 19 de octubre de 2021 y 2023. Según esta información, los vehículos cuyos documentos correspondan a fechas posteriores podrían ser decomisados.

      Posibles problemas al ingresar a México

      Los problemas, de acuerdo con los reportes, podrían presentarse principalmente durante el ingreso de los vehículos a México. Ante esta situación, se hizo un llamado a los propietarios que realizaron el trámite de regularización para verificar que sus documentos cumplan con los requisitos señalados y evitar posibles afectaciones.

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