Reportan revisiones de Aduana a vehículos regularizados por REPUVE

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Conductores de vehículos regularizados mediante el Registro Público Vehicular (REPUVE) han señalado revisiones por parte de la Aduana mexicana durante su regreso al país.

De acuerdo con información extraoficial, las revisiones estarían enfocadas en verificar que los vehículos cumplan con los lineamientos correspondientes a su regularización.

Documentos requeridos para la regularización

Entre los criterios señalados se encuentra que el título de propiedad tenga una fecha comprendida entre el 19 de octubre de 2021 y 2023. Según esta información, los vehículos cuyos documentos correspondan a fechas posteriores podrían ser decomisados.

Posibles problemas al ingresar a México

Los problemas, de acuerdo con los reportes, podrían presentarse principalmente durante el ingreso de los vehículos a México. Ante esta situación, se hizo un llamado a los propietarios que realizaron el trámite de regularización para verificar que sus documentos cumplan con los requisitos señalados y evitar posibles afectaciones.