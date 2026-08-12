Convoca ICOJUVE a 1er. Festival de la Hamburguesa

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Con el lema "Gigantes del Sabor", el Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE) anunció la realización del Primer Festival de la Hamburguesa 2026 en la Región Carbonífera, que tendrá como sede las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera (UTRC).

El titular del ICOJUVE en Coahuila, maestro Iván Terashima Marín, informó que las universidades de la cuenca se sumarán a esta actividad, cuyo propósito es impulsar la creatividad y la innovación entre los jóvenes estudiantes.

El festival se llevará a cabo el viernes 21 de agosto en las instalaciones de la UTRC, en un horario de 09:00 a 13:00 horas, donde los participantes podrán demostrar sus habilidades en la preparación de hamburguesas.

Detalles del evento

La convocatoria contempla tres categorías: mejor hamburguesa clásica, que deberá destacar por su sabor, preparación, presentación e ingredientes; hamburguesa más exótica, enfocada en propuestas innovadoras y variantes en sus ingredientes; y mejor stand, que reconocerá la creatividad, identidad, presentación y ambientación de los espacios.

Los ganadores de las tres categorías recibirán premios en efectivo. Además, durante el evento habrá música en vivo, dinámicas y premios para los estudiantes, con el objetivo de fomentar la sana convivencia entre la comunidad universitaria.

Los implementos necesarios para la preparación de las hamburguesas serán proporcionados de manera gratuita a los participantes y se espera la inscripción de entre 12 y 15 equipos, cada uno integrado por un máximo de ocho participantes.

Presencia de autoridades

En el anuncio de este evento estuvieron presentes el profesor Fernando Mondragón Aguilar, secretario del ayuntamiento del municipio de San Juan de Sabinas, con la representación del alcalde Óscar Ríos Ramírez; doctor Sergio Villarreal Cárdenas, rector de la UTRC y anfitrión; maestro Virgilio Nieto, director de la Escuela Normal Experimental de esta villa.

Además, el maestro Luis Carlos Longares Vidal, director del Instituto Tecnológico Nacional de México de la Villa de Agujita; Juan Guajardo, director de la Escuela Superior de Ingeniería de la UAC; Maripily Arizpe de la (UPN) Región Carbonífera; maestra Laura Luz Pérez, directora académica de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera.