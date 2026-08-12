El Roger cae en colonia Miravalle: vecinos alertan a emergencias

Lo que inicialmente generó preocupación entre vecinos terminó siendo una caída accidental, luego de que Rogelio Rivera Castillo, conocido como "El Roger", fuera encontrado tirado y con sangre en el rostro en calles de la colonia Miravalle.

El hombre, de 65 años, quedó tendido en el exterior de una tienda de conveniencia ubicada sobre la calle Domingo Arrieta, casi en el cruce con Colombia, durante la medianoche de ayer.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Vecinos que observaron al hombre en el suelo solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia, pues temían que hubiera sido víctima de una agresión. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para revisar a Rogelio, quien aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Tras valorarlo, determinaron que las lesiones que presentaba eran compatibles con una caída desde su propia altura.

Detalles confirmados sobre Rogelio Rivera

De acuerdo con personas que conocen al hombre, "El Roger" ha sufrido anteriormente diversos accidentes debido a constantes caídas. En esta ocasión, según los testimonios recabados, caminaba por el sector cuando perdió el equilibrio y cayó al pavimento. Posteriormente se quedó dormido en el lugar, situación que incrementó la preocupación de quienes se encontraban cerca.

Los socorristas descartaron indicios de una agresión y determinaron que no requería traslado hospitalario. Para evitar que volviera a sufrir otro accidente mientras permanecía bajo los efectos del alcohol, los paramédicos lo trasladaron hasta su domicilio, ubicado en la calle Paseo de los Fresnos, donde quedó al cuidado de sus familiares.