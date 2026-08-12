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Coahuila

Amenaza a policías y acaba ante el MP

SUMARIO: Jesús Alejandro 'N' fue detenido en Ciudad Frontera tras presuntamente amenazar a policías; además, sería investigado por robos de motocicletas.

Por Brenda Rebolloso - 12 agosto, 2026 - 04:09 p.m.
Amenaza a policías y acaba ante el MP
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      FRONTERA, COAH.– Bajo el cargo de amenazas quedó a disposición del Ministerio Público un hombre que presuntamente arremetió verbalmente contra elementos de la Policía Municipal luego de ser detenido en la colonia Diana Laura.

      El detenido fue identificado como Jesús Alejandro 'N', quien fue asegurado durante la tarde de este miércoles por oficiales preventivos que realizaban labores de vigilancia en el sector.

      De acuerdo con el reporte, los agentes le marcaron el alto y, al momento de ser interceptado, Jesús Alejandro 'N' presuntamente comenzó a lanzar amenazas contra los uniformados.

      Los policías no se dejaron intimidar y procedieron con su aseguramiento para posteriormente trasladarlo a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

      Una vez en las celdas, quedó a disposición del juez calificador en turno, quien determinó ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes por el delito de amenazas.

      Trascendió que, además, Jesús Alejandro 'N' sería investigado por su presunta participación en diversos robos de motocicletas, situación que será determinada por las autoridades ministeriales.

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