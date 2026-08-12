Celebra sindicato 51 años de fundación

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde Oscar Ríos Ramírez presidió la celebración por el 51 aniversario de la fundación del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio, evento al que asistieron más de 150 trabajadores. La ceremonia se realizó en un salón de eventos de esta ciudad y contó con la presencia del secretario general del gremio, Pablo Meza González, así como de los integrantes del comité ejecutivo local.

Durante su mensaje, el alcalde felicitó a los trabajadores y destacó que, junto con el sindicato, se ha construido una relación laboral basada en el diálogo, el respeto y la coordinación, con el bienestar de los empleados como prioridad. Ríos Ramírez reafirmó su compromiso con los sindicalizados y con todas las personas que laboran en la actual administración municipal. Señaló que en administraciones pasadas pretendieron desaparecer al sindicato, situación que actualmente no ocurre debido al trabajo realizado por sus integrantes.

Añadió que continuará apoyando a los trabajadores y garantizando las prestaciones de ley, entre ellas los 60 días de aguinaldo. "Aquí las cosas se han hecho bien y nosotros como alcaldes vamos de paso, así que tenemos que cumplirle a nuestra gente", señaló.

El compromiso del sindicato con la administración

Por su parte, Pablo Meza González afirmó que el sindicato continuará trabajando en sinergia con la autoridad municipal. "Vamos caminando hombro con hombro y tenemos certeza jurídica de todo lo que se está haciendo en bien del gremio por parte de nuestro alcalde Oscar Ríos Ramírez", expresó.

Celebración con música y unión

Durante el festejo, los asistentes compartieron el pan y la sal, disfrutaron de música en vivo y de la participación de un mariachi de la comunidad.