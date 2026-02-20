Alertan por riñas en secundarias de Ciudad Acuña; refuerzan protocolos y coordinación

Ciudad Acuña, Coahuila.– Las recientes riñas registradas principalmente en secundarias del municipio han encendido las alertas en el sector educativo, que reiteró contar con protocolos de actuación para atender este tipo de situaciones cuando ocurren dentro o en las inmediaciones de los planteles.

¿Qué medidas se están tomando?

El director de Servicios Educativos en la región, César Morales Veloz, informó que las escuelas saben cómo proceder ante estos casos y mantienen coordinación constante con las autoridades de seguridad para solicitar apoyo si los conflictos escalan.

"Los docentes saben cómo se debe de actuar, incluso tenemos buena comunicación con las autoridades, con la intención de solicitar apoyo si estas riñas llegan a crecer, pero ante esto estamos ubicando a los jóvenes", señaló.

Importancia de la intervención de los padres

Indicó que, si bien se ha tenido participación y respaldo de corporaciones de seguridad para reducir estos problemas, es fundamental la intervención de los padres de familia, ya que los docentes no pueden estar al pendiente de los estudiantes fuera del horario escolar.

Explicó que muchos maestros cuentan con un segundo empleo, por lo que al concluir su jornada deben retirarse, lo que hace indispensable que los alumnos estén bajo la supervisión de sus padres.

Morales Veloz subrayó que se continuará trabajando de manera coordinada con los directores de los planteles para prevenir nuevos incidentes y reforzar la cultura de respeto dentro y fuera de las escuelas.