Impulsan nuevo programa estatal para apoyar a jóvenes talentosos en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.- Con el objetivo de rescatar e impulsar a los jóvenes más talentosos de la región, inició la presentación de un nuevo programa estatal que contempla apoyos y becas para quienes destaquen en distintas disciplinas.

El coordinador regional del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), Armando Regalado, informó que la meta es incluir al menos a 300 jóvenes en esta primera etapa, brindándoles herramientas para fortalecer sus habilidades tanto en el ámbito deportivo como en otras cualidades.

¿Qué deben hacer los jóvenes interesados?

Explicó que el programa está dirigido a todos los jóvenes interesados, quienes deberán registrarse y completar su aplicación para poder acceder a los beneficios.

Señaló que esta iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el titular de ICOJUVE, Iván Terashima, y por el gobernador Manolo Jiménez, con la finalidad de ampliar las oportunidades para la juventud en todo el estado.

"Los programas son por parte de nuestro titular Iván Terashima y nuestro gobernador Manolo Jiménez, para impulsar a más jóvenes en todo el estado, ya que se ha destacado en deportes y cualidades", comentó.

¿Cuál es el objetivo del programa estatal?

Con este esquema, las autoridades estatales buscan fortalecer el desarrollo integral de la juventud y abrir espacios que permitan potenciar su talento.