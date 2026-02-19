Monclova se prepara para la entrega de viviendas por la presidenta de la república

A dos días de la visita de la presidenta de la república a Monclova, se afinan los últimos detalles para la entrega de las viviendas que la mandataria federal encabezará en Colinas de Santiago como parte del programa de Vivienda del Bienestar.

Personal técnico y administrativo supervisa conexiones, accesos y áreas comunes, mientras se confirma que 60 casas serán entregadas formalmente en esta primera etapa del proyecto en Coahuila.

Guillermo Jaso Miranda, gerente de obra estatal en la entidad por el Infonavit, mencionó que el desarrollo contempla un total de 88 viviendas, cuya entrega se programó de manera escalonada. "Son 60 viviendas con servicios completos de agua, luz, en total el proyecto contempla 88 viviendas que se entregarán de manera escalonada con un programa de entrega mensual que concluirá el 31 de marzo".

Las viviendas ya fueron asignadas y vendidas, y señaló que existe una respuesta favorable por parte de los derechohabientes.

Esta será la primera entrega del programa del Gobierno Federal en el estado, lo que coloca a Colinas de Santiago como un punto de arranque en Coahuila para esta estrategia federal de vivienda social.

Mientras tanto, la zona permanece bajo revisión operativa ante la llegada de la mandataria federal y su comitiva, en un evento que será observado como una señal de impulso a la política de vivienda en la entidad.