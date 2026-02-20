Realizan cateo en instalaciones de Correos de México en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Como parte de las acciones permanentes en materia de seguridad, corporaciones de los tres niveles de gobierno realizaron un cateo en las instalaciones de Correos de México, ubicadas en la colonia Ribera.

El operativo forma parte de la estrategia para inspeccionar distintos puntos de la ciudad y descartar la presencia de sustancias ilícitas u otros objetos relacionados con actividades delictivas.

Autoridades informaron que los elementos continúan trabajando de manera coordinada, recorriendo diversos sectores con el objetivo de reforzar la vigilancia y mantener el control en la localidad.

Se prevé que los cateos y operativos conjuntos continúen en diferentes zonas, al tiempo que se exhorta a la ciudadanía a realizar denuncias anónimas que contribuyan a fortalecer las labores de seguridad.

Con estas acciones, las dependencias buscan cubrir todos los sectores de la ciudad y mantener presencia constante para prevenir hechos delictivos.