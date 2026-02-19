Acreedores de AHMSA esperan más postores en subasta: Monclova

A unos días de que se realice la subasta de AHMSA, acreedores manifestaron que esperaban una mayor participación de postores, con el fin de alcanzar un monto más alto en la venta y mejorar la recuperación de sus créditos.

Héctor Garza, abogado de acreedores, señaló que aunque el proceso programado para el 27 de febrero se desarrollará conforme a lo previsto, la presencia de un solo participante limita la posibilidad de elevar la oferta económica. "La subasta se va a llevar a cabo con toda tranquilidad, es un solo postor, ojalá hubiera más, porque si hubiera habido más personas participando se pudieran haber hecho posturas más altas, porque en este caso van a aparecer con el 85 por ciento, no más; va a dar lo mínimo", indicó.

El litigante consideró que el precio estimado de venta, cercano a los mil 300 millones de dólares, resulta bajo en comparación con el monto total de los adeudos reconocidos dentro del concurso mercantil. "En realidad está barata, para que todos pudiéramos recuperar los créditos tendría que ser seis veces más de lo que ahorita se va a vender".

Garza advirtió que además del impacto financiero para proveedores y acreedores, persiste incertidumbre entre trabajadores y sus familias, particularmente en los casos donde existen sentencias de pensión alimenticia. En ese sentido, hizo un llamado a las madres de familia a que se acerquen a las instancias legales correspondientes y verifiquen su situación, a fin de que puedan recibir lo que les corresponde.

Asimismo, consideró importante que el Síndico informe con mayor detalle sobre el único postor que participará en la subasta, a fin de brindar certeza a los acreedores. "Nos llama la atención el conglomerado, ¿quiénes son los empresarios? ¿quiénes van a intervenir? Sería muy bueno que el síndico nos diera una ficha técnica de quién es la empresa".

Finalmente, el abogado subrayó que, independientemente del resultado de la subasta, es urgente impulsar la reactivación económica en la Región Centro de Coahuila. "No podemos quedarnos nada más con el tema de Altos Hornos; urge la reactivación económica. Las autoridades son responsables de la economía y deben traer nuevas empresas", concluyó.