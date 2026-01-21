Emiten alerta por descenso extremo de temperaturas en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Autoridades de Protección Civil emitieron una alerta ante el marcado descenso de temperatura que se espera durante el fin de semana, el cual podría generar condiciones poco habituales para la región.

De acuerdo con los pronósticos, se prevén temperaturas gélidas que no son comunes en la ciudad, situación que podría impactar tanto a la población como a la infraestructura urbana.

Acciones de la autoridad

El director de Protección Civil y Bomberos, Carlos Flores Diego, señaló que es fundamental que la ciudadanía se mantenga atenta y tome previsiones ante el frío intenso, con el fin de evitar riesgos a la salud y accidentes dentro de los hogares.

Indicó que algunos escenarios contemplan incluso la posible caída de aguanieve o nieve en la ciudad, un fenómeno que no se presenta desde hace varios años.

Recomendaciones para la población

Ante estas condiciones, la dependencia recomendó extremar precauciones en el uso de calentadores, evitar generar calor sin la ventilación adecuada y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Protección Civil reiteró el llamado a la población para prepararse con anticipación y atender las recomendaciones durante este periodo de bajas temperaturas.