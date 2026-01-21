DIF Coahuila refuerza atención social en ejidos de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Como parte de una estrategia de cercanía con la población, el DIF Coahuila llevó a cabo una visita de trabajo en ejidos de la región, encabezada por la presidenta honoraria del organismo, Liliana Salinas.

Durante el recorrido, personal del DIF estatal mantuvo contacto directo con las familias, con el objetivo de identificar necesidades y brindar apoyos a comunidades rurales, donde el acceso a diversos servicios suele ser limitado.

Liliana Salinas señaló que estas acciones forman parte de un esfuerzo permanente para mantenerse cerca de la gente y fortalecer los programas sociales que impactan de manera directa en el bienestar de las familias coahuilenses.

Asimismo, indicó que este tipo de visitas continuarán realizándose de forma frecuente en distintas zonas del estado, con la finalidad de atender oportunamente cualquier situación que se presente.

Acciones del DIF Coahuila

En la gira también participó el equipo de Mejora Coahuila de la región norte, quienes trabajan de manera coordinada con el DIF Coahuila para reforzar la atención social y dar seguimiento diario a las demandas de la población.